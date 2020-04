La grande famille du football se mobilise dans cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Et si de nombreux joueurs (Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, Griezmann...) se sont distingués par des dons conséquents, les entraîneurs se montrent également impliqués et solidaires. C'est ce qu'a fait Patrick Vieira, coach de l'OGC Nice, en finançant 250 tablettes aux 250 résidents des EHPAD publics de la ville de Nice. Ce matériel permettra aux personnes âgées de ces quatre établissements de pouvoir garder un lien avec leurs familles.



« Chaque acte de bienveillance de chaque personne mobilisée est précieux pour nos publics les plus fragiles, s'est félicité le maire de Nice Christian Estrosi dans des propos repris par Foot Mercato. Solidaires, nous sommes toujours plus forts et je remercie Patrick Vieira et l’OGC Nice pour leur générosité. Ce don va dans la continuité de ce que j’ai souhaité afin de maintenir le contact avec les familles et limiter l’isolement de nos aînés pendant la période de confinement ».