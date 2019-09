Nice-Vieira: "Les joueurs ont la tête sur les épaules"

Après une victoire contre Dijon samedi (2-1) lors de la 6e journée du championnat, l'OGC Nice est 3e du classement de la Ligue 1, à 3 points du leader parisien.

Une forme étincelante pour le club azuréen, qu'il faudra confirmer ce mardi (21 heures), lors du derby face à l'AS Monaco (7e levée). "Les joueurs ont la tête sur les épaules, ils savent que ce n'est que le début du championnat. Le message est clair, il faut vraiment se concentrer sur notre jeu, pas sur les points, a indiqué Patrick Vieira en conférence de presse. On sait qu'il y aura plus d'engagement que d'habitude parce que c'est un derby, mais on devra être le plus calme possible."

Une victoire du Gym à Louis-II constituerait un petit exploit, puisque cela fait désormais 5 ans que les Aiglons ne se sont pas imposés en Principauté.