Nice-Vieira: ''Je n’étais pas en colère''

Après la défaite de Nice à Amiens (1-0), samedi soir, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, Patrick Vieira est revenu sur sa colère au coup de sifflet final. "Non, je n’étais pas en colère, j’étais déçu par le résultat, de notre prestation. En colère, non", a rétorqué l’entraîneur des Aiglons, interrogé par beIN SPORTS.

"En première période, on a été trop timides, on n’a pas pris assez de risques. Avec leur pressing, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. A force de jouer des ballons longs, on est entrés dans leur jeu et cela a été compliqué. J’ai bien aimé mon équipe en seconde période, on a joué avec un peu plus de personnalité, on a pris un peu plus de risques", s’est réjoui le champion du monde 98.

Les Aiglons, 9e après une 3e défaite en 4 journées, devront se relancer la semaine prochaine contre Strasbourg.