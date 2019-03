Nice: Vieira change de système

Pour la venue de Strasbourg, ce dimanche en Ligue 1, Patrick Vieira a remodelé le onze de départ de l’OGC Nice. Dante et Youcef Atal sont de retour et les Aiglons devraient évoluer en 3-5-2 avec Jean-Victor Makengo et Allan Saint-Maximim devant.

Les jeunes Lamine Diaby Fadiga et Eddy Sylvestre sont remplaçants, alors que Myziane Maolida et Igniatius Ganago sont forfaits.

Du côté des Alsaciens, Nuno Da Costa est préféré à Ludovic Ajorque pour accompagner Lebo Mothiba aux avant-postes.

Voici le 11 de départ ⚫️ contre le @RCSA.

Coup d'envoi de la rencontre à 15h. #OGCNRCSA pic.twitter.com/HYpERAC9LL — OGC Nice (@ogcnice) March 3, 2019