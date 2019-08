Nice-Vieira: "C'est très difficile de travailler"

Patrick Vieira n'a pour l'instant enregistré qu'une seule arrivée dans son effectif, celle de Khephren Thuram.

Confronté au retard du rachat du club par Jim Ratcliffe, l'entraîneur de l'OGC Nice s'est montré quelque peu désemparé en conférence de presse. "On a cette petite chance que le mercato se termine début septembre. On espère se renforcer. Le rachat a pris peut-être plus de temps que prévu. C'était compliqué, très difficile de travailler, de recruter des joueurs. Il y a de la frustration", s'est-il exprimé.

Point faible la saison dernière, l'attaque des Aiglons n'a pas été modifiée, malgré les joueurs ciblés par le champion du monde 1998. "Quand on regarde le parcours qu'on a eu en Championnat, sur l'aspect offensif et la créativité, on a été un peu en dedans. C'est là-dessus qu'on doit s'améliorer", a-t-il expliqué. Pour son premier match de la saison, l'OGC Nice reçoit Amiens ce samedi (20h).