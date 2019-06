Jim Ratcliffe va-t-il parvenir à ses fins et ravir les supporters niçois, qui ont lancé une pétition en ce sens ? Selon Nice-Matin, le milliardaire anglais a fait une offre de rachat de plus 100 millions d’euros, qui aurait été acceptée par les propriétaires sino-américains de l’OGC Nice, Chien Lee, Alex Zheng, Mike Conway et Elliott Hayes.

Une information que n’a pas confirmée Gauthier Ganaye, le jeune président du Gym, joint par le quotidien local.