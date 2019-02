Nice: Une amende salée pour Saint-Maximin

Pour son absence volontaire du groupe niçois à Angers samedi dernier, Allan Saint-Maximin n’a pas échappé à la sanction. Le feu-follet azuréen, qui prétextait être malade, avait été recadré publiquement par son entraîneur, Patrick Vieira, dès le terme de la rencontre de championnat concernée.

"Alors que l’équipe s’apprêtait à s’envoler pour Angers, il s’est refusé à remplir son obligation de venir faire constater, par le staff médical du club, son incapacité à prendre part au déplacement lors du rendez-vous prévu pour l’ensemble de la délégation. De plus, son état de santé (maux de ventre) ne justifiait en rien ce manquement, comme a pu l’indiquer le médecin du club, sans ambiguïté, à Patrick Vieira, après avoir dû consulter le joueur à son domicile plus tard dans la journée", pouvait-on lire ce mardi dans un communiqué du Gym. Un document qui précisait que le joueur avait bien été pénalisé, qu’il avait accepté la sanction et que la direction du club et son entraîneur estimaient "le chapitre clos".

Ce mercredi, Nice-Matin révèle la nature de la fameuse sanction: 15 000 d’amende, soit le montant de la prime d’éthique mensuelle de l’espoir tricolore de 21 ans. Allan Saint-Maximin émargeant par ailleurs à 100 000 euros chaque mois.