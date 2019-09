Nice s'impose à Rennes

Le Stade Rennais espérait bien poursuivre son carton plein dimanche mais il est tombé sur un os, en l'occurrence sur l'OGC Nice. A l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1, les Aiglons l'ont emporté chez les Rouge et Noir en Bretagne (1-2) et ce alors qu'ils avaient concédé le premier but aux locaux. C'est Gautier Lloris, petit frère d'Hugo Lloris, qui a d'abord marqué contre son camp pour Rennes (25e), mais Wylan Cyprien (63e, sur penalty) puis Racine Coly (90e+2) ont renversé la vapeur. Au classement, Rennes perd la tête au profit du PSG. Paris compte neuf points, comme les Bretons et comme Nice, troisième, mais il chipe le trône à la faveur d'une meilleure différence de buts (+8 contre +3 contre +2).