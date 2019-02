Nice-Saint-Maximin: "Pour Kylian, je suis un génie incompris"

Meilleur buteur cette saison avec son club de l'OGC Nice, Allan Saint-Maximin était interviewé ce dimanche, dans le cadre du Canal Football Club.

Au micro de Canal+, l'attaquant niçois est d'abord revenu sur sa relation avec son coach, Patrick Vieira. Une relation qu'il juge "très bonne": "Parfois c'est un peu électrique, on est un peu pareil, je vais toujours dire ce que je pense réellement, et lui aussi. C'est honnête et il sait être juste avec moi."

Souvent considéré comme un joueur un peu trop dilettante, Saint-Maximin ne s'en formalise pas et répond: "Je le prends bien. Les gens s'attendent souvent à ce que je marque trois buts par match, donc ils sont souvent déçus. Si les gens ne voyaient pas ce potentiel en moi, ils ne me prendraient pas pour un 'petit con'."

Quand à Kylian Mbappé, dont il est proche, l'Aiglon avoue: "Tout le monde sait ce dont je suis capable, on attend énormément de moi et ça peut être difficile car on est jamais rassasié. C'est comme avec mon ami Kylian. On attend toujours plus de lui. Je le comprends très bien, et j'essaie de donner de plus en plus. Pour lui je suis un génie incompris." Et Saint-Maximin aimerait d'ailleurs jouer avec son champion du monde de camarade: "Mon rêve serait de jouer dans la même équipe avec tous mes potes, Kylian, Ousmane... Que ce soit en club ou en Equipe de France..."