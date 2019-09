Nice: Rivère va s'expliquer avec Vieira

De retour à la tête de l'organigramme de l'OGC Nice après le rachat du club par Ineos, Jean-Pierre Rivère doit de nouveau collaborer avec Patrick Vieira. Le technicien français avait pourtant été très déçu du départ précipité de l'homme qui l'avait fait venir au Gym en juin 2018. Mais le président niçois assure que la relation entre les deux hommes ne souffrira pas de l'incident.

"Avec Patrick, c’est du passé (...). Aujourd’hui, il y a un seul projet qui s’appelle OGC Nice-Ineos. Nous nous voyons demain avec Patrick, pour tout vous dire. Nous allons passer beaucoup de temps ensemble", a expliqué le numéro 1 des Aiglons sur les ondes de RMC. Il a été, et je le comprends, je le respecte tout à fait, un peu surpris par notre départ, bien qu’on l’ait tenu au courant de l’évolution par rapport aux investisseurs. Et je peux comprendre ce qu’il s’est passé. Il y a des choses qui ont pu me surprendre moi-même ces derniers mois, mais il n’y a même pas de débat. Nous sommes allés à l’époque chercher Patrick Vieira, et ce n’est pas par hasard. Dans notre esprit, Patrick fait et fera partie de notre projet, pour de très longues années, je l’espère. Nous allons aplanir les choses".