Nice revient dans la course

Grandement affaibli ces derniers temps, l’OGC Nice avait bien besoin des retours de Dante et surtout de Youcef Atal, ce dimanche, lors de la venue de Strasbourg. L'intenable latéral droit algérien, après un mois d'absence, en a justement profité pour donner la victoire à la formation de Patrick Vieira (1-0), dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Le réveil des Aiglons, après deux défaites, tombe à pic, puisqu’ils sont désormais 7e à un point de l’OM, à une semaine d’un choc au Vélodrome !

Les Niçois peuvent être satisfaits de leur prestations, car ils ont pris les choses en main face à un bloc alsacien bien regroupé en 5-4-1. Ils ont pourtant évolué sans véritable avant-centre. En l’absence d'Igniatus Ganago, c’est Jean-Victor Makengo qui a endossé le rôle de faux numéro 9 afin de servir de point de relais en pointe. Sans surprise, Allan Saint-Maximin a encore fait beaucoup de différences sur la gauche et c'est sur l’un de ses centres que Youcef Atal a ouvert le score au 2e poteau (20e).

Dos au mur, le Racing n’a jamais pu inquiéter réellement Walter Benitez, face à des locaux qui sont d’ailleurs repassés à 5 derrière au retour des vestiaires. "Si on ne joue pas juste, on a beau avoir les meilleurs joueurs du monde, voilà...", regrettait ainsi Adrien Thomasson à la mi-temps, sur beIN SPORTS. "C'est une mauvaise passe mais j'espère que l'on va se rattraper contre Lyon", résumait Lamine Koné au coup de sifflet final. Thierry Laurey et ses hommes en sont en effet à 5 matches sans victoire.