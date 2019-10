Nice-Ratcliffe: "Messi ? Peut-être, quand il aura 45 ans..."

Interrogé dans les colonnes de L'Equipe, Jim Ratcliffe s'exprime sur son engagement dans le football à l'OGC Nice.

L'homme d'affaires britannique, grand fan de Manchester United, avoue sur son joueur préféré est Lionel Messi. De là à imaginer la star des Aiglons un jour sous les couleurs du Gym...

"Peut-être quand il aura quarante-cinq ans, répond Ratcliffe. Mais il continuera à marquer ! Bobby Charlton a pris sa retraite à 47 ans, je crois. Ah non, c'était Stanley Matthews... Il disait toujours que son plus grand regret était d'avoir arrêté trop tôt !" Messi, on l'a compris, est le bienvenu à Nice.