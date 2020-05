L'OGC Nice de la saison 2020-2021 se dessine, et Adam Ounas et Moussa Wagué n'en feront pas partie. Le club azuréen a annoncé ce mardi que les deux joueurs prêtés ne seraient pas conservés. Arrivé l'été dernier du Napoli, l'ailier international algérien ne verra donc pas les Aiglons lever son option d'achat, estimée à 25 millions d'euros. Trop souvent blessé et inégal dans ses prestations (malgré ses 4 buts et ses 4 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues), l'ancien Bordelais n'aura donc pas su saisir sa chance.

🔴 L’#OGCNice ne lèvera pas l’option d’achat pour Adam Ounas, également prêté cette saison.

Bonne chance pour la suite Adam !https://t.co/PV3PEfURIs



Arrivé lui l'hiver dernier en provenance du FC Barcelone,. Enrôlé pour pallier la blessure de Youcef Atal, le jeune international sénégalais étaitsous le maillot rouge et noir. Le plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du Monde va quitter l’OGC Nice sur une passe décisive mémorable. Celle pour Kasper Dolberg dans le temps additionnel du dernier derby face à Monaco (2-1), après une première offrande pour Adam Ounas à Bordeaux (1-1).