Nice: Grimandi et Vieira ? La peur "des raccourcis"

Gilles Grimandi (48 ans) est le nouveau Directeur technique de l’OGC Nice, où l’ancien défenseur retrouve Patrick Vieira, dont il est très proche et avec lequel il a évolué durant 5 saisons à Arsenal (1997-2002).

"Je suis évidemment ravi que nos chemins se croisent de nouveau, convient le premier sur le site de son nouveau club l’ancien recruteur des Gunners, soucieux toutefois de dissiper tout malentendu. Mais je n’aimerais pas que des raccourcis soient faits, que l’on s’imagine que je me suis décidé sur un coup de tête parce que Patrick était à Nice. Je viens pour le projet du club. Nous avons longuement échangé à ce sujet avec Gauthier et Patrick, pour partager nos visions et discuter du mode de fonctionnement. Nous sommes sur la même longueur d’ondes. Nous nous ressemblons tous les trois, nous avons des personnalités assez similaires, tout en étant très complémentaires dans nos différentes missions."