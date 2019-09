Nice fait chuter Rennes

"Ça ne doit rien changer. Il faut accepter de perdre mais il faudra apprendre de ce match." M'Baye Niang n'était pas spécialement dépité après la défaite de Rennes contre Nice, dimanche, au micro de beIN SPORTS. Mais l'attaquant breton, forcément, aurait espéré une autre issue face à un probable concurrent pour les futures places européennes.

Tout avait bien commencé, d'ailleurs, pour l'équipe qui avait fait tomber le PSG lors de la deuxième journée (2-1). Avec son système en 5-3-2, le collectif de Julien Stéphan a montré sa solidité tout du long et a réussi à ouvrir le score, sur un coup de pied arrêté et surtout sur un coup du sort. Après une tête non cadrée de Jérémy Morel, c'est le pauvre Gautier Lloris (petit frère d'Hugo) qui a trompé son propre gardien Walter Benitez (1-0, 25e). Le début d'une balade pour Rennes ? Loin de là...

Traoré, le penalty évitable

Même s'ils ont rencontré des difficultés sur les phases arrêtées, Damien Da Silva passant tout près de doubler la mise sur coup franc en seconde période, les joueurs de Patrick Vieira n'ont pas lâché et le très remuant Youcef Atal a fait mal à la défense bretonne. Parti en dribbles sur l'aile gauche, l'international algérien a obtenu un penalty après une faute évitable d'Hamari Traoré. Wylan Cyprien ne s'est pas fait prier pour transformer l'occasion (1-1, 63e sp) et Rennes a alors constamment reculé.

Sans réelle surprise, mais avec un scénario un brin cruel, l'ex-leader du championnat a chuté durant le temps additionnel, Racine Coly donnant la victoire aux siens sur un ultime corner (1-2, 90e+2). Battu par l'OM cette semaine (1-2), l'OGCN revient ainsi à hauteur de sa victime du jour et du PSG, tous les deux devant à la différence de buts (+8 pour Paris, +3 pour Rennes, +2 pour Nice). Et si les récentes recrues Adam Ounas et Stanley Nsoki sont entrées en jeu en seconde période, Vieira n'avait même pas Kasper Dolberg et Claude-Maurice Alexis à disposition. De quoi nourrir de belles ambitions pour la suite...