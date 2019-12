Nice écrase Toulouse sans difficulté / L1 (J19)

Le debrief

L’instant T :

Touché en début de rencontre et à la limite de céder sa place après seulement quatre minutes de jeu, Malang Sarr est finalement resté sur le terrain pour le plus grand bonheur des supporters. Le défenseur central a été le premier buteur de la soirée (16eme) et a ainsi lancé ses partenaires avant d’être remplacé par Racine Coly quelques instants après le retour des vestiaires (48eme).

Les buts

Les tops et les flops

La feuille de match

NICE - TOULOUSE : 3-0

Nice

Toulouse

Les Aiglons sont de retour dans la première partie de tableau. Invaincu depuis quatre rencontres à domicile en Ligue 1, Nice a poursuivi sa série samedi soir face à Toulouse pour se hisser à la dixième place du classement. Le club azuréen n’a pas mis longtemps avant de se défaire d’une formation toulousaine bien trop faible pour pouvoir rivaliser. Malang Sarr puis Hicham Boudaoui ont profité du marquage approximatif de la défense adverse pour sceller le sort de la rencontre après seulement dix-neuf minutes de jeu. A l’image d’un Pierre Lees-Melou passeur décisif et buteur, Nice a été inspiré en première période avant de gérer tranquillement l’écart en seconde.Les joueurs d’Antoine Kombouaré, pourtant décidé à changer les choses avec deux remplacements dès la 38eme minute, ne sont pas parvenus à se montrer dangereux. Les visiteurs n’ont pas réussi à trouver leurs attaquants et n’ont pas cadré le moindre tir sur huit tentatives malgré la volonté de Nice de laisser un peu plus d'opportunités à son adversaire. Passive en défense et trop imprécise offensivement, la lanterne rouge du championnat n'a pas pu éviter une huitième défaite de suite en Ligue 1 . L’année se termine mal pour le « Téfécé » alors que Nice finit sur un beau succès devant son public, le sixième de la saison.But de Malang Sarr ! Sur un corner de Cyprien, venu de la gauche, le défenseur central se libère du marquage d’Isimat-Mirin pour placer une tête parfaite au second poteau.But de Hicham Boudaoui ! Lees-Melou adresse un centre au second poteau depuis la gauche de la surface et permet à Boudaoui d’ajuster Reynet à bout portant de la tête.But de Lees-Melou ! Servi par Claude Maurice après un corner joué en deux temps, le milieu de terrain enroule un tir parfait depuis l’angle gauche de la surface pour envoyer le ballon dans le petit filet opposé.Décisif sur deux des trois buts niçois, le milieu de terrain a été le joueur le plus en vue de la rencontre. Passeur décisif pour la tête de Boudaoui, Lees-Melou a inscrit un but magnifique d’une frappe lointaine avant la pause. Également très à l’aise pour apporter un soutien offensif à Maolida sur l'aile gauche.Titulaire pour la deuxième fois de la saison sous le maillot niçois, le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations a signé son premier but en Ligue 1. Placé sur l’aile droite dans le 4-4-1-1 de Vieira, Boudaoui a apporté beaucoup de présence jusqu’à sa sortie (68eme).A l’image de la défense toulousaine, l’ancien joueur de Valenciennes a été invisible samedi soir. Trop laxiste au marquage de Sarr sur le premier but niçois, Isimat-Mirin a perdu un grand nombre de ballons (10) et n’a pas brillé dans ses duels (33.3% remportés).Temps pluvieux – Pelouse en bon état: Mme.Frappart (: M.Sarr (16eme), Boudaoui (19eme), Lees-Melou (40eme): Boudaoui (25eme) pour Nice, K.Koné (7eme), Sangaré (37eme), Isimat-Mirin (53eme) et A.Adli (89eme) pour Toulouse.: AucuneBenitez () – Burner (), Dante (), M.Sarr () puis Coly (48eme), N’Soki () - Boudaoui () puis K.Thuram (68eme), Cyprien (), Lees-Melou () puis Danilo (81eme), Maolida () – Claude Maurice () - Dolberg (: Clementia(g), Lusamba, Srarfi, Tameze.: P.VieiraReynet () – Amian (), S.Moreira (), Isimat-Mirin (), I.Sylla () - Dossevi () puis Koulouris () (38eme), K.Koné () puis K. Sidibé () (38eme), I.Sangaré (), Boisgard () puis A.Adli (87eme) - Makengo (), Sanogo (: Goicoechea (g), Rogel, M.Diarra, N’Goumou.: A.Kombouaré