Nice: Dolberg revient sur le vol de sa montre

Interrogé dans les colonnes du quotidien danois Tipsbladet, Kasper Dolberg a évoqué pour la première fois l'affaire du vol de sa montre dans le vestiaire niçois."Je m'entraînais et quand je suis rentré à la maison, je ne pouvais pas la trouver. Bien sûr que c'était dommage. Je pense que c'est un peu amplifié vu de l'extérieur, mais il faut avouer que c'est une chose absurde, a-t-il ainsi raconté. Je pense vraiment que le club a très bien géré la situation. Je comprends bien qu'il y ait eu une concentration médiatique sur cette affaire, mais autour du club et dans le vestiaire, le calme et la sérénité ont permis que les bonnes décisions soient prises. Ce qui devait être fait a été fait."

Le jeune Lamine Diaby-Fadiga, qui a reconnu les faits et expliqué qu’il avait agi par jalousie, a été licencié pour ce vol.