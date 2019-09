Nice-Dolberg: "C'est un bon signe"

Deuxième de Ligue 1 après son succès contre Dijon (2-1) ce samedi soir, à l’occasion de la 6e journée de championnat, l’OGC Nice peut notamment remercier sa recrue estivale Kasper Dolberg, auteur du but égalisateur.

"Nous sommes tous très contents de cette victoire. Il nous la fallait et nous avons fait le job. Je me suis senti physiquement bien. J'ai encore besoin de gagner quelques pour cent pour arriver à ma meilleure forme, mais je suis sur le bon chemin. Sur le but, Adam (Ounas) me met un ballon parfait en une touche. J'ai pu le prendre. Le gardien adverse est sorti et je fais une balle piquée. C'est toujours bien de bien débuter. C'est un bon signe", a ainsi déclare l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam à l’issue du match dans des propos relayées par L’Equipe.