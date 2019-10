Nice-Dante: "On ne va rien lâcher"

Défait pour la troisième fois de suite en championnat, l'OGC Nice ne parvient plus à trouver la recette. Ce samedi, les hommes de Patrick Vieira sont allés se faire battre à Strasbourg (1-0, 11e journée de Ligue 1) et n'ont plus gagné depuis cinq rencontres.

"C'est un moment dans lequel on a du mal à poser notre jeu et à avoir des résultats", a indiqué Dante au micro de beIN SPORTS, juste après la défaite. "Il faut regarder et s'auto-critiquer calmement. Aujourd'hui on voulait se battre et ne pas accepter la défaite, même avec un joueur en moins. Mais on ne va rien lâcher. On va continuer à apprendre. On sait que ça va passer par un travail très dur."

En attendant un réveil des Aiglons, la crise couve lentement mais sûrement à Nice.