Nice-Dante: "Garder les pieds sur terre"

L'OGC Nice a réalisé un gros coup en s'imposant face à l'Olympique Lyonnais, dimanche en clôture de la 24e journée (1-0). Précieux dans les duels et dans le jeu long, Dante avait de quoi savourer ce succès qui permet aux Aiglons de rester accrochés au rêve européen (7e, ex-aequo avec le 4e). "On ne peut pas parler de hold up, même s'ils ont été un peu plus dangereux que nous on a aussi eu des occasions. Si on fait la dernière passe comme il faut, si on avait fini les actions comme il le fallait, il n'aurait pas parlé comme ça (il fait référence au propos de Bruno Genesio, ndlr). On respecte leur analyse mais je pense qu'on a fait un très bon match dans l'ensemble", a plaidé Dante.

Le Brésilien a cependant voulu tempérer après les deux victoires acquises face à l'OL: "Ce n'est pas parce qu'on a pris 6 points contre eux qu'on est meilleurs. On a fait deux bons matches, on a été solides collectivement. Il faut rester les pieds sur terre et travailler."