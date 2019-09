Nice-Cyprien: "Pas un mauvais point"

Samedi soir, à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1, l'OGC Nice a été tenu en échec à domicile par le Losc (1-1). Mais eu égard à la qualité de l'adversaire, les Aiglons ont semblé se satisfaire de ce partage des points au terme de la rencontre. "Comme tout compétiteur, j'aurais aimé avoir les trois points, d'autant que Lille est une très grande équipe avec de très bons joueurs. Je pense que si on avait été plus disciplinés, si on avait su gérer le tempo du match après notre ouverture du score, on aurait pu les mettre plus en difficulté, a témoigné Wylan Cyprien sur beIN SPORTS.

Avec leur match de mercredi dans la tête, on aurait pu en profiter. Ce n'est pas un mauvais point, c'est un bon point de pris, mais après la défaite à Monaco on voulait se rattraper. Notre match était cohérent quand même. Ce n'est que le début, on va travailler, on va être de mieux en mieux, et j'espère qu'on va pouvoir se mêler à la lutte le plus haut possible au classement".