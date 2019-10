Nice: Comment Vieira veut embêter le PSG

La reprise s’annonce forcément délicate pour l’OGC Nice. Après près de deux semaines sans jouer, trêve internationale oblige, les Aiglons accueillent en effet le PSG, vendredi, en ouverture de la 10e journée de Ligue 1.Pour Patrick Vieira, l’entraîneur niçois, la tâche sera à peine facilité par l’indisponibilité de Neymar, blessé à la cuisse. La faute aux autres individualités parisiennes. L’ancien champion du monde a néanmoins livré en conférence de presse les clés pour rivaliser avec les champions de France.

"Je ne vous apprendrai rien sur le Paris-SG, sur la qualité individuelle de ses joueurs et sa force collective. C'est une des meilleures équipes d'Europe. N'importe quelle équipe est plus forte avec Neymar, mais même sans lui, ça reste une grande équipe. Ce sera une très belle affiche. On va jouer dans un stade qui sera plein. On doit apporter de l'enthousiasme, de la détermination, de l'agressivité pour emballer ce match et essayer d'avoir le résultat qu'on souhaiterait avoir. Tout en gardant de l'équilibre", a-t-il expliqué.