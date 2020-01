Nice accroche Angers sans convaincre / Ligue 1 (J20)

Le debrief

L’instant T :

Cette rencontre assez inégale pourrait presque se résumer à une histoire de penalties. Après celui obtenu par les Aiglons dans les arrêts de jeu de la première période (45eme+4), le SCO aurait pu en obtenir un également à la 75eme, mais M. Delajod en a décidé autrement - appuyé par l'arbitrage vidéo. En marquant à ce moment-là, Angers aurait certainement scellé son succès tant le Gym était sous l'eau.

Les buts

But

Les tops et les flops

Sada THIOUB (7)

Walter BENITEZ (7)

Stanley NSOKI (4)

La feuille de match

ANGERS - NICE : 1-1

Angers

Nice

Bien placé dans le peloton des équipes du top 10, Angers entamait cette année 2020 en Ligue 1 contre une équipe qui ne lui a pas beaucoup réussi ces dernières années, l'OGC Nice. Et il a suffi de voir le ton donné par le SCO dès les premières minutes pour mesurer ses bonnes intentions. L'équipe de Stéphane Moulin a mis ses ingrédients habituels : un bon quadrillage du terrain, de l'implication dans la récupération du ballon et des projections dangereuses sur du jeu direct. En face, il a encore été difficile de lire le jeu de cette équipe niçoise, capable de souffler le chaud et le froid depuis le début de saison. Les hommes de Patrick Vieira ont montré des approximations dans leur animations, couplées à un manque de personnalité dans l'attitude. Malgré quelques bonnes phases de possession, ils ont donc subi les assauts angevins en première période.Facteur X de cette équipe, Walter Benitez a encore effectué plusieurs parades de classe dans une sorte de match dans le match avec le milieu Angelo Fulgini, auteur de deux frappes dangereuses (2eme, 22eme). Mais il n'a rien pu faire sur la frappe vicieuse de Thioub (1-0, 37eme). Nice est revenu au score de façon presque inespérée, grâce à un penalty obtenu par Ganago et transformé par Cyprien - "Monsieur 100%" (1-1, 45eme+4). Entre ces quelques coups d'éclat, les spectateurs du Stade Raymond-Kopa n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Les deux formations n'ont cessé de se jauger dans un faux-rythme. Angers aurait pu obtenir un penalty sur une main de Hérelle - finalement jugée non intentionnelle et collée au corps. Sur le match, le SCO, plus entreprenant, aurait mérité d'avoir le dernier mot.de Sada Thioub ! Parti depuis le couloir droit, l'ancien Nîmois s'appuie sur Thomas Mangani avant de déclencher une frappe rasante qui surprend Walter Benitez.Penalty pour Nice ! Ignatius Ganago est pris en sandwich par Ismaël Traoré et Vincent Manceau dans une impulsion aérienne. Confirmé, le penalty est transformé par Wylan Cyprien, toujours aussi habile dans l'exercice.Placé à un poste hybride de milieu offensif droit dans le 4-1-4-1 du SCO, Sada Thioub n'a cessé de dynamiter l'attaque angevine par ses percussions, mariant puissance et audace. Intenable en première période, l'ancien Nîmois a beaucoup tenté avant d'être récompensé logiquement par un très joli but. Une vraie débauche d'énergie par ailleurs. Moins en vue en seconde période.Le portier du Gym a encaissé un but sur une frappe dans son soupirail. Mais il n'a vraiment pas à rougir de sa prestation. Ses multiples envolées sur des frappes puissantes de(2eme, 22eme), Santamaria (77eme) ou Alioui (86eme) ont encore démontré que ce gardien possédait l'un des plus beaux "jump" de Ligue 1.L'ancien Parisien n'a pas livré une prestation très convaincante sur son côté. Il a éprouvé de grosses difficultés à contenir Thioub et n'a pas été très productif dans son activité offensive. Un match sans relief pour l'international Espoir français.Temps froid – Pelouse sèche: M. Delajod: Thioub (37eme) pour Angers - Cyprien (45eme+4) pour Nice: Capelle (34eme) pour Angers - Boudaoui (38eme), Claude-Maurice (49eme), Lees-Melou (87eme) pour Nice: AucuneButelle- Manceau, Traoré, Thomas, Aït-Nouri puis Pellenard(41eme) - Santamaria- Thioub, Fulginipuis El-Melali (76eme), Mangani, Capelle- Bahokenpuis Alioui (64eme).: Petkovic (g), Pavlovic, Bobichon.: S.MoulinBenitez- Boudaouipuis Ounas(45eme), Hérelle (), Dante (), Nsoki () - Danilo (), Cyprien (), Lees-Melou () - Ganago () puis Maolida (77eme), Dolberg (), Claude-Maurice () puis K. Thuram (88eme).: Clémentia (g), Crétier, Walter, Pierret.: P. Vieira