Nice a encore du chemin à faire

Jim Ratcliffe, le propriétaire du Gym, découvrait ce vendredi soir l’Allianz Riviera, accueilli avec ferveur par des supporters niçois regonflés à bloc qui voyaient bien leur équipe concurrencer le PSG le temps d’un soir, avant de clairement marcher sur ses plates-bandes dans un futur plus ou moins proche. Seulement voilà, les Aiglons, bien que dotés de moyens nouveaux, ne sont pas encore à la hauteur sportivement parlant. Di Maria, notamment, s’est chargé de le leur rappeler.

Malgré l’entame de match probante de Benitez dans la cage azuréenne, l’Argentin, en l’absence d'un Neymar blessé et alors que Mbappé et Cavani étaient cantonnés au banc, a pris ses responsabilités en montrant rapidement la voie aux siens. Auteur de deux jolis buts en six minutes, sur des services non moins remarquables d’Icardi (15e) et de Meunier (21e), Di Maria a eu tôt fait de doucher les ardeurs de l’OGCN. Permettant du reste aux Parisiens de gérer sereinement les débats par la suite, dans la perspective de la Ligue des champions et de ce déplacement à Bruges mardi prochain.

Bien sûr, Ganago a un temps entretenu l’espoir du public niçois, en frappant peu après l’heure de jeu sur une largesse de la défense adverse (1-2, 67e). Mais les expulsions coup sur coup de Cyprien (75e) et Hérelle (77e) dans la foulée ont tué dans l’œuf cette esquisse de suspense. Lancé dans les dix dernières minutes de la partie, Mbappé s’est même permis de corser l’addition, à l’affût dans la surface (1-3, 88e). Même chose pour Icardi dans le temps additionnel sur un caviar du même prodige tricolore (1-4, 90e+1). Et le PSG d’asseoir sa domination sur le championnat, avec provisoirement cinq longueurs d’avance sur Nantes. Nice de son côté décline petit à petit, avec un point seulement récolté en quatre journées.