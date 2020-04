Neymar (PSG) : « Mes coéquipiers me manquent »

Neymar a le blues. Actuellement confiné au Brésil, l'attaquant parisien aimerait bien retrouver les pelouses de Ligue 1 et les fouler avec ses coéquipiers comme il l'a confié dans des propos diffusés par son service de presse.

Neymar a des fourmis dans les jambes

"Ne pas savoir quand revenir me donne de l'anxiété. J'ai envie de jouer, de concourir. L'environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment ! Je suis sûr que les fans veulent aussi que tout le monde revienne sur le terrain dès que possible. J'espère que la décision sera connue bientôt'', a déploré le Brésilien.

L'entourage du joueur est revenu sur sa journée type, assurant que Neymar ne négligeait pas l'entraînement : "La routine de l'athlète consiste en un petit-déjeuner, une première séance d'entraînement, du repos et tout au long de la journée, des activités ludiques, qui finissent par lui faire dépenser de l'énergie. Dans certains cas, les séances d'entraînement spécifiques et générales sont divisées en deux périodes."