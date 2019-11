Neymar (PSG) absent de la séance collective

À 48 heures du choc contre Monaco prévu ce dimanche, Neymar s’est entrainé en marge du groupe d’après les indiscrétions de nos confrères du Parisien. Après un travail musculaire, l'attaquant brésilien a fait des exercices en compagnie d'un préparateur physique. Écarté des terrains un mois et demi, Neymar vient d'effectuer son retour avec Paris et a enchaîné deux matchs. Le staff médical du PSG a certainement préconisé une séance allégée pour l'ancien joueur du FC Barcelone.

Neymar en manque de rythme ?

Contre Lille et lors de sa mi-temps disputée à Santiago Bernabeu face au PSG, Neymar ne semblait pas très affûté et il est probable que Tomas Tuchel lui ait permis de souffler avec cette séance personnalisée. Si Marquinhos est resté aux soins, Thiago Silva n’a pas terminé l’opposition de fin de séance, à l'instar de Thomas Meunier toujours selon Le Parisien. En revanche, Thilo Kehrer semble totalement remis de son aponévrose plantaire. Une bonne nouvelle pour le PSG.