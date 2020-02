Neymar-Mbappé (PSG) : cette statistique qui dit tout de leur duo

Kylian Mbappé buteur sur une passe en profondeur de Neymar : l'image résume peut-être à elle seule l'incroyable coordination de ce duo. Le champion du monde français a une technique en mouvement rare, couplée à une qualité d'appel exceptionnelle. Le Brésilien, de son côté, est doté d'une virtuosité et d'une intensivité époustouflantes, tant dans ses dribbles que dans ses passes. Du propre aveu de Kylian Mbappé dans un entretien pour France Football, Neymar serait même "le meilleur passeur au monde, devant Lionel Messi". Ce qui situe l'estime de l'attaquant des Bleus pour son compère.

Neymar : 6 passes décisives pour Mbappé cette saison

Et pour cause : Neymar est bien un pourvoyeur attitré pour Kylian Mbappé, au même titre qu'Angel Di Maria. Samedi après-midi, face à Montpellier (5-0), le numéro 10 brésilien a distillé deux merveilles de caviars au meilleur buteur parisien. La seconde a été la bonne. Buteur après avoir effacé le portier pailladin, Kylian Mbappé a pu remercier une énième fois son ami : sur les 6 passes décisives délivrées en Ligue 1 par Neymar lors de cette saison 2019-20, toutes l'ont été à destination de Kylian Mbappé. Scrutées pour leurs faits et gestes, les deux stars du PSG n'en restent pas moins monstrueuses sur le rectangle vert...



Voir aussi :

>>> Échange tendu entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel

>>> La discussion électrique entre Neymar (PSG) et l’arbitre : « Parle français… mon c** »

>>> Tuchel, photos du Real Madrid : le week-end animé de Kylian Mbappé (PSG)