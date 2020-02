Neymar forfait face à l'OL avec le PSG

rop tôt" pour Neymar, cependant il a expliqué : "Neymar, Marquinhos et Thiago Silva seront de retour contre Dijon si tout se passe bien, c'est le but."



🎙 Coach Tuchel : « Dagba, Bernat, Diallo seront absents contre Lyon. @marquinhos_m5, @neymarjr et @tsilva3 se sont entraînés avec nous ce matin mais le match de demain arrive trop tôt. »#PSGlive pic.twitter.com/mwzDWMf9aD

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 8, 2020

Tuchel estime le PSG prêt pour le défi

C'est notammentdimanche soir au Parc des Princes dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. En conférence de presse d'avant match, Thomas Tuchel a fait le point sur le groupe du club francilien et n'avait pas que des bonnes nouvelles à donner aux supporters. Touché après un duel avec Arnaud Souquet samedi, contre Montpellier (5-0), Neymar souffre d’une lésion chondro-costale, et avait été laissé au repos face à Nantes, en Ligue 1. Sondé sur l'état physique de ses joueurs, le technicien allemand a ainsi annoncé les forfaits de Neymar, Thiago Silva et Marquinhos en plus de ceux de Bernat, Diallo et Dagba. Pour l'entraîneur, il est "tPar ailleurs, Tuchel s'est montré confiant sur la capacité de son équipe à réaliser une belle performance face à l'équipe dirigée par Rudi Garcia : ". L'équipe a fourni beaucoup d'efforts depuis le début de l'année. Nous sommes confiants sur notre capacité à continuer sur cette voie. C'est un grand match à venir, un défi contre une équipe comme Lyon. C'est toujours difficile mais c'est ce type de défi que l'on cherche. Nous sommes prêts." Leader de Ligue 1, le PSG compte 25 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais au classement.