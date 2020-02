Neymar et Paredes (PSG) ont récupéré le maillot de Delort

Le contentieux entre Andy Delort et les stars du PSG a visiblement été réglé. Après s’être frictionnés à l’aller et avoir échangé quelques piques par presse interposée, l’attaquant algérien du MHSC et le duo Neymar-Leandro Paredes sont revenus à de meilleurs sentiments, ce samedi lors des retrouvailles entre les deux clubs. Pas du tout rancunier, le joueur du MHSC a même laissé son maillot à la paire sud-américaine.



D’humeur taquine, Neymar et Paredes n’ont pas manqué de s’afficher avec la tunique de leur opposant. Sur son compte Instagram, le Brésilien a publié une photo où on le voit brandir le maillot, en ajoutant le message suivant : « un câlin pour notre ami ». L’ancien barcelonais a visiblement digéré l’épisode de la Mosson. Et, il a aussi et surtout digéré les nombreux coups reçus de la part des Pailladins et qui l’ont fait sortir de ses gonds à la pause.