Neymar et Mbappé sur le banc, Icardi et Di Maria titulaires... La composition officielle du PSG à Lorient

Le Paris Saint-Germain se déplace à Lorient pour tenter de valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, ce dimanche soir (20h55). Privé de nombreux joueurs pour ce déplacement en Bretagne, Thomas Tuchel a logiquement procédé à une rotation en vue des prochaines échéances.

Neymar et Mbappé sur le banc

Les deux superstars Neymar et Kylian Mbappé débutent donc cette rencontre sur le banc. Mauro Icardi et Angel Di Maria, eux, sont bien titulaires. Ils seront épaulés par Pablo Sarabia et Julian Draxler, devant un tandem Gueye-Paredes dans l'entrejeu. Pas de surprise notable en défense avec les nombreux forfaits : Dagba et Kurzawa sont encore alignés sur les côtés. Abdou Diallo compose la charnière centrale avec le capitaine Thiago Silva. Enfin, Sergio Rico est titulaire dans le but parisien, comme il en a pris l'habitude pour les coupes.



Le onze du PSG à Lorient : Rico - Dagba, Thiago Silva, Diallo, Kurzawa - Gueye, Paredes - Sarabia, Di Maria - Icardi, Draxler.