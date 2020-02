Neymar espère être de la partie face à Lyon

Victime d’une blessure chondro-costale, Neymar n’a pas pu participer mardi au match du PSG face à Nantes en championnat. Du côté du PSG, on se montre très prudent avec la star brésilienne et on envisage de la ménager pendant encore quelques temps pour ne pas risquer une défection à l’occasion du match très important de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, programmée le 18 février. Mais, l’intéressé ne l’entend pas de cette oreille. Selon ce que révèle Le Parisien ce jeudi, il espère être de retour sur les terrains dès dimanche lors du choc contre l’Olympique Lyonnais (24e journée de Ligue 1).

Tuchel ne prendra pas de risques avec Neymar

L’ancien Barcelonais s’était exprimé dès lundi sur les réseaux sociaux pour assurer qu’il sera de la partie face aux Gones. Et il serait déterminé à tenir sa parole, en venant en aide à ses coéquipiers lors de ce classique de la Ligue 1.La balle est donc dans le camp de Thomas Tuchel. Le coach allemand ne devrait pas prendre de décision avant la fin de la semaine, et il est très probable qu’il privilégiera la prudence. Connaissant l’historique de blessures de l’international auriverde, et en particulier en cette période de l’année, le bon sens invite à la patience avec la vedette de l’équipe.