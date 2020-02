Le message de Neymar à l'arbitre après le match





























Neymar n'a pas spécialement apprécié l'arbitrage du match face à Montpellier. La vedette brésilienne, encore victime de coups à répétition, n'a que très peu goûté le carton jaune administré par l'homme en noir. L'ancien barcelonais a d’ailleurs largement fait part de son mécontentement en regagnant les vestiaires à la mi-temps :. Le quatrième arbitre s'est alors tourné vers lui et lui a demandé - en anglais - de parler français. Ce à quoi Neymar a répondu : «Parler français... mon c**Sur son compte Instagram, après la rencontre, Neymar n'a pas essayé de calmer le jeu, loin s'en faut :. L'homme aux neuf buts et six passes décisives lors des huit derniers matchs de Ligue 1 s'exposera-t-il à une sanction administrative qui freinerait son élan ?