Neymar dévoile ses 5 matchs préférés avec le PSG

Si le feuilleton Neymar n'est pas totalement terminé, un doux parfum de rédemption flotte dans l'air depuis quelques mois. Le Brésilien est à nouveau adulé par les Ultras du Parc des Princes, et ses performances, couplées à son langage corporel et ses propos récents, renforcent l'idée d'une réconciliation. Dans des propos relayés par Le Parisien, l'international auriverde a cité les 5 rencontres de cette saison qui sont restées dans sa mémoire. Neymar revient évidemment sur la qualification du PSG contre le Borussia Dortmund en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, le 11 mars. Une soirée spéciale où le numéro 10 avait trouvé le chemin des filets (2-0).

Strasbourg, Lille et Lyon : des rendez-vous marquants dans la saison de Neymar

La star évoque également deux rencontres à Lyon - le 23 septembre en Ligue 1 (0-1) et le 4 mars en demi-finale de Coupe de France (1-5). Enfin, l'ancien Barcelonais cite le match face à Strasbourg avec son retourné exceptionnel - l'un des buts "les plus importants de (sa) carrière" - et la victoire à Lille, où son doublé avait été dédié au champion de basket Kobe Bryant, tragiquement disparu avec sa fille dans un accident d'hélicoptère. « La mort de Kobe m'a beaucoup affecté. J'ai eu le plaisir de le rencontrer et d'apprendre de cette star qui était une idole pour moi. Nous avons appris son décès à la mi-temps. On était très tristes. Vraiment tristes. Ce fut un match difficile mais au lieu de nous ont anéantir, la nouvelle nous a rendue plus costauds ».