Nemanja Radonjic (Marseille) revient sur son surnom de "Cristiano serbe"

Lors du point presse de l'OM ce jeudi, préalable à la réception d'Angers, Nemanja Radonjic est revenu sur son surnom de "Cristiano serbe" ou "NR7" donné par ses coéquipiers à l'OM : « J’ai vu que mes coéquipiers me comparaient à Ronaldo sur Instagram. C'est peut-être parce que nous avons un jeu similaire pendant les matchs et l’entraînement », a indiqué le joueur aux journalistes présents.

Une célébration à la Harden pour Radonjic

Muet la saison dernière, le Serbe a marqué avec l'OM cette saison cinq fois toutes compétitions confondues, lui qui imite le joueur NBA James Harden pour sa célébration. « J’ai déjà mentionné le fait que j’aime beaucoup la NBA et Houston. Je vois souvent James Harden faire ce geste donc c’est la première chose qui m’est venue en tête après mon premier but contre Toulouse. Et après, j’ai continué, tout simplement », ajoute-t-il.