Navas, une première réussie ! 

Difficile de rêver meilleur baptême du feu. Titulaire samedi lors de la victoire du PSG contre Strasbourg (1-0), grâce à un but sublime de Neymar dans le temps additionnel, Keylor Navas n’a pas manqué ses débuts dans son nouveau club. "C'était une super première. J'ai été très bien accueilli par les supporters et mes équipiers. Je me sens très heureux. J'ai vraiment envie de continuer mes efforts et aider tout le monde", s’est enthousiasmé le triple vainqueur de la C1 à l’issue du match dans des propos relayés par L’Equipe.

"Depuis mon arrivée, j'ai l'impression d'être à la maison, comme si ça avait été ma maison toute ma vie. Je me sens très bien. Je veux défendre ce maillot à fond, c'est le plus important", a-t-il ajouté. Sobre et efficace, le portier de 32 ans, acheté 15 millions d’euros au Real Madrid lors du dernier jour du mercato, n’a pas eu énormément de travail à effectuer face aux Alsaciens, mais quelques parades décisives ont suffi pour marquer son territoire. En particulier deux arrêts sur des tentatives signées Ludovic Ajorque (18e, 76e), lesquels ont permis de maintenir son équipe à flot.

Grand artisan du succès parisien, Navas a surtout rassuré ses défenseurs, à l’image d’un Abdou Diallo pleinement conquis par la prestation du Costaricain. "Il est bon, il nous a fait trois belles parades, c'est rassurant, c'est bien pour lui, c'est super. Il est venu avec beaucoup d'humilité, il ne s'est pas mis en avant, il prend le temps de s'adapter, de tous nous connaître. C'est très agréable, il vient en toute humilité". De bon augure avant le choc face au Real Madrid en Ligue des champions, mercredi soir (21 heures), qui sera forcément un moment spécial pour le nouveau numéro 1 francilien.