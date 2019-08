Nantes: Ziani est "à la disposition du club"

Même si d'autres noms circulent, comme ceux de Luis Fernandez ou de Gennaro Gattuso, Stéphane Ziani fait partie des pistes envisagées par le FC Nantes pour la succession de Vahid Halilhodzic.

"C’est vrai qu’il y a du changement car Vahid a souhaité quitter le club, a réagi celui qui dirige actuellement les U19 des Canaris, auprès de Ouest-France. Il y a des solutions qui sont cherchées par la direction. Nous, on est toujours à la disposition du club mais on sait ce qu’on aimerait faire et ne pas faire."

"Il est vrai que ce n’est pas l’idéal dans la préparation d’une saison, a ajouté Ziani au sujet du départ de "Coach Vahid" à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Après, c’est un fait et il y a certainement des raisons et des décisions qui me dépassent. Le joueur doit s’adapter, l’entraîneur doit s’adapter, il doit vivre l’instant présent et être prêt à toute situation, dans un sens comme dans l’autre. Ce n’est pas la meilleure façon d’aborder une saison, mais je suis certain que les joueurs ont suffisamment d’expérience pour se prendre en main. Cela renforcera la cohésion du groupe, j’en suis persuadé."