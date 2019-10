Nantes: Une performance jamais vue !

Deuxième du classement de la Ligue 1 avec 19 points après 9 journées, le FC Nantes doit l’essentiel de ses bons résultats à une défense particulièrement hermétique, capable notamment de ne pas encaisser le moindre but à domicile en cinq matches.Troisième meilleure défense de Ligue 1 avec seulement cinq buts encaissés, Nantes a en revanche bien plus de mal en attaque avec seulement neuf buts marqués.Son statut de dauphin est donc d’autant plus remarquable. A tel point que jamais une équipe n’avait été aussi bien classée à ce stade de la saison avec aussi peu de buts marqués.