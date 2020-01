Combattant et généreux, tu rêvais et méritais le maillot de l'Albiceleste. L’intégralité des bénéfices liés aux ventes de ce maillot sera allouée aux deux clubs formateurs argentins d’Emiliano.

Le 21 janvier 2019, Emiliano Sala disparaissait tragiquement dans le crash de l’avion censé l’emmener à Cardiff. Un peu plus d’un an plus tard, le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux, deux de ses anciens clubs, s’affronteront dimanche (17h00) à l’occasion de la 21eme journée de Ligue 1. Les deux formations ont évidemment prévu de rendre hommage à leur ancien buteur et la Beaujoire donnera sans aucun doute de la voix. Mais ce n’est pas tout : les Canaris porteront une tunique aux couleurs de l’Argentine - pays d'origine de Sala - pour l’occasion, comme communiqué sur les réseaux sociaux ce mardi. Mise en vente, cette tunique particulière est déjà en rupture de stock et l’intégralité des bénéfices sera allouée aux deux clubs formateurs argentins de l’ancien joueur.