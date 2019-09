Nantes s'offre le derby contre Rennes

Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Peu importe la manière, le FC Nantes se satisfera amplement ce petit succès 1-0 face au Stade Rennais, son rival régional, que les Canaris n'avaient plus battu à la Beaujoire depuis une petite éternité. En l'occurrence le 15 janvier 2005, un match où Nicolas Savinaud avait marqué, ce qui nous ramène à une autre époque. Ces dernières années, les joueurs de l'Ille-et-Vilaine sont régulièrement venus gagner chez leur voisin, ce que n'avait manqué de rappeler le community manager du club en publiant une compilation des plus beaux buts rennais à la Beaujoire, rebaptisée "maison" des Rouge et Noir.

Victoire ! I⏱



Le FC Nantes remporte le derby ! Oh que ça fait du bien de remporter ce derby à la M.A.I.S.O.N



On est Nantes ✊



1⃣-0⃣



#FCNSRFC pic.twitter.com/QBfGqm0slD — FC Nantes (@FCNantes) September 25, 2019

Sans victoire au mois de septembre, après avoir été le tube du mois d'août, les hommes de Julien Stéphan ont raté leur match ce mercredi soir. Ils ont pourtant eu une superbe opportunité d'ouvrir le score, quand Alban Lafont a fauché Adrien Hunou à l'angle de la surface, mais M'Baye Niang a mal tiré son penalty, repoussé par Lafont, qui s'est bien rattrapé de sa sortie ratée (35e). Pour sa quatrième "clean-sheet" en autant de matches à domicile cette saison, l'ancien gardien de Toulouse n'aura qu'une autre parade à effectuer, en seconde période, sur une frappe de Del Castillo (54e). Le reste du temps, la charnière Pallois-Girotto a veillé au grain.

La revanche de Gourcuff

Offensivement, Nantes n'aura pas non plus énormément pesé, en dehors d'un raid de Kader Bamba qui a fait passer quelques frissons dans le dos des supporters des Jaune et Vert avec une superbe roulette dans la surface, avant de buter sur Edouard Mendy (38e). Mais il n'y a rien à redire sur le penalty accordé aux Canaris, même si M. Gautier aura eu besoin de la VAR pour voir la main de Morel sur une frappe d'Abeid. Abdoulaye Touré, d'une panenka, s'est chargé de la sentence (1-0, 76e), et Nantes met fin à une autre série embarrassante, puisque Rennes restait sur 12 matches sans défaite dans ce derby breton.

Pour Christian Gourcuff, c'est une revanche personnelle. Le technicien n'a jamais caché qu'il avait très mal vécu la fin de son aventure à Rennes, il y a deux ans. Avant la rencontre, il avait choisi de ne pas en rajouter en conférence de presse, préférant se concentrer sur le terrain. Un domaine où son équipe, sans génie, mais avec sérieux et application, continue d'engranger des points. C'est le troisième succès consécutif pour Nantes dans son stade, le troisième sur le score de 1-0, sur un but marqué dans les 25 dernières minutes. Il place le FCN à la quatrième place de Ligue 1.