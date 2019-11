Protégée par son impériale défense centrale composée d'Andrei Girotto et Nicolas Pallois, le FC Nantes de Christian Gourcuff pensait pouvoir poursuivre son début de saison idyllique. Ce n’est pas le cas. Les Canaris, trop limités dans le jeu, ont enchaîné une troisième défaite de suite en Ligue 1, dimanche, lors du "derby de l’Atlantique" dans l'antre des Girondins de Bordeaux (2-0). Ils cèdent leur 2e place à Angers lors de cette 12e journée…

"La victoire de Bordeaux est méritée. Sur l’ensemble du match, on n’a pas fait ce qu’il fallait. Avec trop de déchets, trop de jeu à deux à l’heure, on ne peut pas faire la différence", regrettait ainsi Abdoulaye Touré, le milieu des Canaris, au micro de beIN SPORTS à l’issue de la rencontre. Les Nantais ont tenté de mettre du rythme en milieu de première période, mais ce fut bien insuffisant. Ludovic Blas et Imran Louza n'ont pas su trouver Élie Youan, titularisé en pointe aux dépens de Kalifa Coulibaly. Quant à Moses Simon, discret sur l'aile gauche, il a eu une bonne opportunité d’ouvrir le score mais a trouvé le poteau (32e).

Bordeaux réaliste

Dans la foulée, les Aquitains ont ouvert le score au terme d'une contre-attaque foudroyante. D’une superbe ouverture de l’extérieur du pied, Hwang Ui-Jo mettait François Kamano sur orbite pour le 1-0 (37e). C'est le Sud-Coréen qui inscrivait le but du break à l'heure de jeu, d'une frappe lointaine qui a surpris un Alban Lafont un peu mal placé (57e). 2-0, c'était plié.

Pourtant, les hommes de Paulo Sousa n'ont pas convaincu offensivement. Dans leur habituel 3-4-2-1, avec Hwang Ui-Jo et Nicolas De Préville à l’intérieur du jeu en soutien de Jimmy Briand, et François Kamano et Loris Benito en seuls "joueurs extérieurs", ils n'ont pas su inquiéter les Nantais en début de match. Peu inspirés mais réalistes, ils ont donc remporté ce derby et se retrouvent même 7e de Ligue 1, à seulement une longueur du FCN.