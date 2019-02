Nantes-Rongier: "L'épave retrouvée ? C'est un soulagement"

De passage en conférence de presse à la veille du huitième de finale de Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse, Valentin Rongier a réagi à la découverte de l'épave de l'avion d'Emiliano Sala, avec un corps visible à l'intérieur.

"Oui, on peut dire que c'est un soulagement, a répondu le capitaine des Canaris, relaye Presse Océan. On ne peut pas faire abstraction de ce qui passe. On ne peut pas échapper aux informations sur ce sujet, on est tous les jours sur nos téléphones à attendre, pour savoir comment les recherches avancent. On a vu que l'épave a été retrouvée, on espère que ça va permettre à la famille de commencer leur deuil. Tout le monde se posait des questions, personne ne savait ce qui s'est passé, on trouvait ça bizarre. Maintenant, avec ces nouvelles, on a des certitudes."

"Je ne critique pas les polices, mais c’était trop peu deux jours de recherches, a ajouté Rongier. On a fait ce qu’il fallait pour qu'elles continuent. Maintenant, je ne sais pas s'il y aura vraiment une fin à tout ça. Vivre ça, ça reste ancré toute une vie."