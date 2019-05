Nantes: Pallois prolonge avec les Canaris

Nicolas Pallois, 31 ans, a prolongé son contrat avec le FC Nantes. Le défenseur arrivé de Bordeaux en 2017 est désormais lié avec les Canaris jusqu'en 2022.

En disgrâce au début de saison durant le court mandat de Miguel Cardoso, Pallois s'est ensuite imposé comme un cadre de l'équipe sous Vahid Halilhodzic (21 titularisations en Ligue 1 cette saison).

"Je suis ravi de prolonger mon contrat au FC Nantes pour deux saisons supplémentaires, confie l'ancien Niortais sur le site du FCN. Merci à la direction pour la confiance accordée et aux supporters pour leur soutien indéfectible. Je me suis toujours donné à 100% pour ce maillot, pour ce Club et je continuerai à le faire avec la même détermination dans les années à venir. Je suis sincèrement heureux de pouvoir continuer mon aventure nantaise."