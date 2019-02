Nantes-Nîmes aussi décalé

Les week-ends se suivent et se ressemblent désormais en Ligue 1... Les programmes du samedi soir s'allègent, et ceux du dimanche s'enrichissent. Ainsi, on apprend ce mardi auprès de la Ligue de football professionnel qu'une nouvelle rencontre de la 24e journée de Ligue 1 a été décalée. Initialement fixé au samedi 9 février à 20 heures, le duel entre le FC Nantes et le Nîmes Olympique a été décalé au lendemain, à 15 heures, sur demande de la préfecture de Loire-Atlantique.

Au final, trois rencontres se dérouleront le dimanche à 15 heures, avec TFC-Reims et Montpellier-Monaco, suivies par Guingamp-Lille et Rennes-Saint-Etienne à 17 heures, avant le choc de clôture à l'Allianz Riviera, entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais à 21 heures.