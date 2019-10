Nantes n'est plus comme chez lui

Pour ceux qui espéraient encore un semblant de suspense en Ligue 1… Il ne fallait pas compter sur Monaco. En pleine renaissance autour de leur duo Ben Yedder-Slimani, les joueurs de Leonardo Jardim sont allés surprendre Nantes, le dauphin du PSG (0-1). Ce n’est pas faute d’avoir tenté pour les Canaris, même si la pression a trop diminué au fur et à mesure du match. Mais voilà que les Parisiens pourraient donc prendre, déjà, huit points d’avance en tête dimanche soir en cas de succès devant l’OM (ou sept, si Reims passe deuxième en battant Nîmes).

Ce sont deux courbes inverses qui se sont croisées vendredi soir à la Beaujoire, où Nantes n’avait pas concédé le moindre but de la saison. Ça ne se matérialise pas encore au classement, puisque la troupe de Christian Gourcuff garde tout de même quatre points d’avance sur l’ASM. Mais alors que les Nantais enchaînent un deuxième revers d’affilée, après celui à Metz la semaine dernière (1-0), les Monégasques en sont eux à quatre victoires en cinq matches. Et le retour de Nicolas Pallois, suspendu en Lorraine, n’y a donc rien fait pour les locaux.

Touré: "Ne pas tomber dans une spirale négative"

Il y a d’abord eu cette frappe au-dessus de Kalifa Coulibaly (14e), mais le but de Ben Yedder a vite douché l’atmosphère (0-1, 21e). D’autant que sur cette même action, le pauvre Fabio s’est luxé la rotule. Ensuite, Moses Simon a raté l’immanquable de la tête, seul face au but vide (26e), puis Benjamin Lecomte sur une tête de Kalifa Coulibaly (45e+2). Hormis un vague poteau de Basila (50e), ce sont ensuite les visiteurs qui ont obtenu les seules occasions de la seconde période, Alban Lafont brillant face à Ben Yedder (59e) puis Gelson Martins (66e).

Abdoulaye Touré ne peut que confirmer "un coup d’arrêt" (sur Canal+ Sport): "On restait sur une bonne série à domicile, on avait à cœur de réussir un résultat après notre non-match à Metz. On a eu les occasions, mais on pêche dans le dernier geste. Ils n’ont pas eu énormément d’occasions, mais ils ont marqué… Il faudra rectifier le tir pour ne pas tomber dans une spirale négative." Ben Yedder se délecte lui d’un "très bon résultat face au deuxième, ce n’est pas facile et c’est bien de gagner à Nantes". C’est surtout un message, et il serait très surprenant que Monaco s’arrête en si bon chemin.