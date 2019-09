Nantes monte sur le podium !

Les supporters du FC Nantes ont profité de la réception de Reims, dimanche après-midi, pour de nouveau protester contre leur président Waldermar Kita. "Ayons de l'ambition, changeons la direction !", pouvait-on notamment lire sur une banderole de la Brigade Loire. S’ils n’ambitionnent certes pas grand-chose cette saison, les hommes de Christian Gourcuff ont néanmoins enchaîné une troisième victoire de suite en Ligue 1 face aux Champenois (1-0), et se retrouvent ainsi troisièmes après cinq journées.

Pourtant, les principes de jeu de l'expérimenté coach breton ne sont pas totalement appliqués sur le terrain... Les Canaris ont encore un mal fou pour se montrer dangereux et ce fut d’autant plus le cas face à une formation rémoise connue pour sa solidité et qui a su parfaitement quadriller le terrain pour réduire les espaces. La dernière recrue Ludovic Blas, en position de numéro 10 en début de match, n’a pas été en mesure d'accélérer ballon au pied.

Coulibaly trouve la faille

Mais ces Nantais sont persévérants. Ils l’avaient déjà emporté en fin de match contre Amiens (1-2) et Montpellier (1-0), avant la trêve internationale. Cette fois-ci, une offensive à quatre contre cinq en milieu de seconde période a fait le bonheur des pensionnaires de la Beaujoire. Le fougueux Imran Louza était taclé par Hassane Kamara, mais Kalifa Coulibaly filait au but pour croiser sa frappe (69e) et inscrire son deuxième but de la saison.

A défaut d’être brillants dans le jeu, les Nantais sont surtout solides. Nicolas Pallois est impérial depuis le début de la saison et a enchaîné les dégagements. Son compère de la charnière centrale Andrei Girotto a également défendu avec rage. Il a par exemple contré in extremis Rémi Oudin (58e). La formation de David Guion a mal négocié les rares situations offensives qu'elle a jouées et cette deuxième défaite de la saison est plutôt méritée.