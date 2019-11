Nantes met fin à la série noire en accrochant Brest / L1 (J14)

Le debrief

L’instant T :

Quelques minutes avant l’égalisation brestoise, Moses Simon a servi un centre parfait pour Coulibaly, qui avait faussé compagnie à Romain Perraud au second poteau. Le break était presque déjà dans la poche au moment où le Malien a piqué sa tête à bout portant. Mais Gautier Larsonneur en a décidé autrement en bondissant pour réaliser un arrêt réflexe incroyable. Le tournant du match.

Les buts

Les tops et les flops

Irvin CARDONA (7)

Gautier LARSONNEUR (6)

Moses SIMON (6)

La feuille de match

BREST - NANTES : 1-1

Brest

Nantes

Les locaux restaient sur deux revers (Amiens et Paris), les visiteurs sur quatre défaites (Metz, Monaco, Bordeaux et Saint-Étienne) : autant dire que ce n’étaient pas deux équipes en confiance qui se faisaient face à Francis-Le Blé ce samedi soir. Avec un partage des points à l’arrivée (1-1), les deux formations peuvent au moins se réjouir d’avoir remis en marche la machine. Pourtant, s’il y a égalité au bout, elles n’ont pas du tout fait le même match. Si Nantes, malade en ce moment, a ouvert le score d’une manière ubuesque grâce à Kalifa Coulibaly à la demi-heure de jeu (31eme), c’est plus par un coup de pouce du destin et contre le cours du jeu que par la logique sportive, même si Imran Louza avait trouvé la barre transversale un peu avant (14eme).Brest posait son jeu, offrait du spectacle, faisait plaisir à voir avec des Mathias Autret, Gaëtan Charbonnier et Irvin Cardona au top, et s’est fait surprendre sur une action difficilement prévisible : on croyait revoir le FCN de Claudio Ranieri.Mais ça ne pouvait pas durer très longtemps, et dans la suite logique des choses, le SB29 a magnifiquement trouvé la faille grâce à Cardona, homme du match ce soir. Un but que personne n’avait vu venir là aussi, mais qui traduisait l’allant finistérien. Le comble est que les Canaris auraient pu l’emporter si Kalifa Coulibaly, avant l’égalisation (55eme) puis après (74eme), s’était montré plus tueur. Le hold-up aurait été parfait. Mais à la place, l’équipe de Christian Gourcuff reprend sa marche en avant en piétinant. Elle empêche son hôte du soir de voir ses efforts récompensés, alors que la 18eme place n’est qu’à 4 points.Centre d'Appiah contré, le ballon s'élève. Coulibaly saute, semble manquer le ballonn mais le dévie finalement du mollet. Le cuir part hors de portée de Larsonneur, touche le montant et roule le long de la ligne puis entre.Cardona se faufile à gauche face à Appiah, voit la position de Lafont. Dans un angle impossible, du pied gauche, il trouve la faille.Irvin Cardona avait réalisé une grande première période, faite de remisse astucieuses, d’intelligence de placement et d’altruisme bénéfique. Il a couronné le tout avec son but plein de malice et de talent, et est sorti sous les applaudissements bien mérités de son public.Gautier Larsonneur a sorti une parade d’anthologie devant Coulibaly et s’est également montré décisif face à l’entrant Kader Bamba en fin de match. Même s’il encaisse un but casquette en première période.Sur son coté gauche, Moses n’a cessé d’apporter le danger, se montrant incroyablement adroit sur ses centres du gauche et entrant plusieurs fois dans la surface pour semer la panique. Il aurait mérité d’être crédité d’une passe décisive qui n’est jamais venu.Temps froid – Pelouse excellente: R. Buquet (: Cardona (68eme) pour Brest – K.Coulibaly (31eme) pour Nantes: Bain (19eme) et Charbonnier (40eme) pour Brest - Basila (7eme) et C.Gourcuff (51eme) pour Nantes: AucuneLarsonneur () – Faussurier (), Castelletto (), Bain (), Perraud () - Mbock (), I.Diallo () - Cardona () puis N’Goma (87eme), Autret (cap) () puis Magnetti (90eme+1), Grandsir () puis A.Mendy (56eme) – Charbonnier (: D.Léon (g), Duverne, Chardonnet, Baal: O. Dall’Ogliostrong>Lafont () – Appiah (), Basila (), Wagué (), C.Traoré () - Krhin () puis K. Bamba (81eme), A.Touré (cap) () - Blas (), Louza (), M. Simon () – K.Coulibaly ().: Olliero (g), Walongwa, R. Pereira De Sa, Benavente, Moutoussamy, Youan: C. Gourcuff