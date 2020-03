Nantes - Lille / Ligue 1 (J27) : Nantes doit confimer

Les stats à connaître (avec Opta) :



Nantes n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), mais c’était le dernier en date à Marseille le 22 février (3-1).



Nantes n’a plus gagné à domicile face à Lille en Ligue 1 depuis le 1er mai 2004 (2-0), soit une disette de 10 rencontres face à cet adversaire sur ses terres dans l’élite (5 nuls, 5 défaites).



Nantes n’a mené au score que 157 minutes à domicile en Ligue 1 cette saison, total le plus faible.



Lille n’a perdu qu’un seul de ses 21 derniers matches contre Nantes en Ligue 1 (13 victoires, 7 nuls), c’était le 29 septembre 2015 (0-1).



Lille a gagné ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (2-1 à Strasbourg puis 2-0 à Angers), c’est autant que lors de ses 15 précédents (5 nuls, 8 défaites). Le Losc n’a plus fait la passe de 3 hors de ses bases dans l’élite depuis décembre 2018-février 2019 (5).



Aucun des 13 derniers matches de Lille en Ligue 1 ne s’est soldé par un score de parité (8 victoires, 5 défaites). Les Dogues ont remporté 4 de leurs 5 derniers matches dans l’élite (1 défaite), après avoir perdu leurs 3 précédents



Le calendrier du FC Nantes semble infernal. Après un déplacement à l'Orange Vélodrome la semaine dernière et une victoire 3 buts à 1 face au second du championnat, les Nantais reçoivent le quatrième du championnat (LOSC) ce dimanche. Les hommes de Christian Gourcuff doivent renouer avec le succès devant leur public, eux qui n'ont plus connu la victoire à la Beaujoire depuis le 8 décembre 2019 et un succès face à Dijon (1-0). Du côté de Lille, la dynamique est plus que positive. Les Nordistes ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs en Ligue 1. À seulement un point de la troisième place, les hommes de Christophe Galtier sont plus que jamais dans la course à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.