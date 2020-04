Si le football est à l'arrêt, les dirigeants de l'Hexagone multiplient les réunions à distance pour envisager un plan de reprise adéquat. L'évolution de l'épidémie de Covid-19 reste floue, mais les présidents de Ligue 1 souhaitent évidemment que cette situation ne s'éternise pas, à l'image de Waldemar Kita. Le patron du FC Nantes a fait une proposition très précise.

Kita : "Reprendre l'entraînement le 15 avril"

"J'ai fait une proposition dans un groupe de travail de la LFP : reprendre l'entraînement le 15 avril au moins jusqu'au 15 mai, après on verra ce que ça donnera, a-t-il expliqué dans des propos accordés au site News Tank. Je propose que les joueurs soient enfermés dans un campus comme pour une préparation d'avant-saison, avec un contrôle médical préalable. Tout le monde doit être contrôlé : les joueurs professionnels, le staff technique et le corps médical. Et il n'y a personne d'autre ! Pourquoi est-ce que je parle du 15 avril ? Parce que ça correspond aux statistiques que j'ai vues pour d'autres pays : Chine, Corée du Sud, Japon... Et je vous signale que des clubs allemands reprennent l'entraînement", a conclu Waldemar Kita.