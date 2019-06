Nantes: Kita confirme Halilhodzic dans ses fonctions

Vahid Halilhodzic est fixé, il sera toujours sur le banc du FC Nantes la saison prochaine. Franck Kita, le directeur général du club, l’a confirmé jeudi en conférence de presse. "On est sur une nouvelle saison avec un coach qu’on était bien contents d’avoir pour nous sortir de la galère, a indiqué le dirigeant des Canaris. Il fait du bon travail, on a eu de bons résultats."

"La saison vient de commencer, il lui reste un an de contrat, donc je pense qu’il faudra faire le point en fin de saison lorsqu’on saura nos résultats, tout simplement. Si les objectifs sont remplis, il n’y a aucune raison que l’aventure s’arrête", a-t-il ajouté, avant d’encenser l’entraîneur bosnien (67 ans), arrivé au club en octobre 2018.

"C’est un professionnel, un entraîneur exigeant et compétent, et je pense qu’on a vraiment besoin d’un coach comme ça à la tête de notre équipe, a-t-il déclaré. Que ça déplaise à certains qu’il soit là tout le temps, qu’il travaille tout le temps et qu’il soit consciencieux, ça c’est le football de haut niveau. Partout où il est passé, il a eu des résultats."