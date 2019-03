Nantes-Halilhodzic: "Si Boschilia n’est pas content, il peut partir"

Vahid Halilhodzic n'a pas pris de pincettes pour réagir au tweet de Gabriel Boschilia, qui a manifesté son mécontentement en compagnie de Lucas Evangelista, après un match à Guingamp (0-0) où les deux milieux offensifs n'ont pas joué.

"Quand ils ont joué, ils n’ont pas apporté suffisamment surtout sur nos matches à l’extérieur, a expliqué l'entraîneur du FC Nantes au sujet des deux Brésiliens, relaye Ouest-France. Quand tu joues à l’extérieur et que tu es attaquant, il faut défendre aussi. Je ne peux pas faire jouer 10 fois de suite un joueur qui n’est pas performant. Quand tu es attaquant, tu dois pouvoir marquer, faire marquer. Après défensivement, tu dois aussi participer."

Au sujet de Boschilia, qui n'a été titulaire qu'une seule fois en 2019, "Coach Vahid" a développé: "Un joueur qui ne joue pas, partout il n’est pas content. C’est tout à fait normal. Mais quand il joue il faut être performant. Il a joué, il n’a pas été performant. Il y a eu un bon départ et après ses blessures il n’est pas revenu. Après il y a le positionnement de Boschilia aussi. Quand tu es attaquant, je demande d’autres façons de jouer, il faut plus de profondeur sans ballon. Il a ses qualités et ses défauts. Si un joueur n’est pas content, il peut partir. Je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde."